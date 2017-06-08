В бывшем единственном строителе космодрома Восточный введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения во ФГУП «ГВСУ № 6» ради его финансового оздоровления. Как передает ТАСС, это сообщил гендиректор предприятия Андрей Назаров. ГВСУ № 6 - это бывший ФГУП «Дальспецстрой», бывший генподрядчик и «единственный исполнитель работ» на строительстве космодрома Восточный.

По словам Назарова, процедура наблюдения введена по заявлению ОАО «Амурметалл» на пять месяцев, она может быть продлена. Это позволит выстроить очередность должников в соответствии с законодательством, выплата долгов по зарплате при этом считается приоритетной. Введение процедуры также позволит разблокировать счета организации и свободно осуществлять перевод платежей, сказал он. На предприятии рассчитывают, что процедура наблюдения поможет финансовому оздоровлению и что компания в результате сможет выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства. Предприятие работает в обычном режиме, задолженность по зарплате выплачивается планово, добавил топ-менеджер. На выполнении обязательств компании перед дольщиками процедура не должна отразиться.

Назаров не исключает, что процедура наблюдения может растянуться на полтора года. По ее завершении будет принято решение о дальнейшей судьбе бывшего «Дальспецстроя». Назаров допускает и его полное финансовое оздоровление, и введение конкурсного управления, и банкротство. «Постараемся вытащить предприятие, введение процедуры наблюдения нам в этом поможет», - рассчитывает он.

По словам Назарова, на предприятии проводится оптимизация производственных процессов и числа сотрудников, в частности на космодроме Восточный, однако там уволено не более 1% работников, остальные специалисты переведены в другие структурные подразделения. В рамках финансового оздоровления ГВСУ № 6 намерено отказаться от непрофильной деятельности.