Бывший «Дальспецстрой» признал долги по зарплатам перед строителями космодрома Восточный

Бывшее ФГУП «Дальспецстрой» (ныне ГВСУ № 6) в ближайшие дни обещает погасить 80% долгов по зарплате, в том числе перед строителями космодрома Восточный. Это ТАСС сказали в пресс-службе предприятия и добавили, что ни забастовок, ни приостановки работы из-за долгов по зарплате нет. Деньги на зарплаты компания нашла, взыскав с неназванного подрядчика около 400 млн руб. «благодаря предпринятым руководством предприятия мерам и активной претензионно-исковой работе».

Деньги уже поступили на расчетный счет «Дальспецстроя». В течение двух-трех дней все сотрудники получат большую часть причитающихся им денег на банковские карты, заверили в пресс-службе. В середине апреля предприятие сообщало, что задолженность перед строителями Восточного составляет 175 млн руб., сообщает ТАСС.

Днем ранее о том, что строители на Восточном начали забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщила «Новая газета». Один из рабочих субподрядчика СУ-701 заявил изданию, что зарплату им не платят с января 2017 г., а командировочные в СУ-701 – с апреля 2016 г.

«Дальспецстрой» до начала года был генподрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный, напоминает ТАСС. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам.