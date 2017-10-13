На автора биографий Путина завели уголовное дело

Против журналиста и писателя Олега Блоцкого возбуждено уголовное дело о клевете на судью Черемушкинского районного суда Москвы. Это агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. Среди наиболее известных книг Блоцкого - биографические «Владимир Путин. История жизни» (2001 г.) и «Владимир Путин. Путь к власти» (2002 г.).

Претензии к Блоцкому вызвали его записи в «Живом журнале». Он с 2010 по 2013 г. участвовал в рассмотрении в Черемушкинском суде нескольких уголовных дел и был не согласен с позицией одной из судей, объяснил собеседник агентства. По его словам, в блоге в ЖЖ Блоцкий разместил клеветнические публикации о судье Елене Иваховой. По факту возбуждено уголовное дело, никто не задержан, ведется следствие.