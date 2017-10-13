Тиллерсон назвал условие выхода США из ядерного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп не намерен разрывать достигнутое в 2015 г. ядерное соглашение с Ираном, но настаивает на его исправлении, заявил сегодня госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Если это не удастся, «мы можем остаться вне соглашения», заявил госсекретарь США.

Президент хочет предложить конгрессу поправки в закон «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA), добавив туда пункт о разработке Ираном баллистических ракет. Госсекретарь сообщил, что Трамп, не расторгая соглашение с Тегераном, заявит, что оно не соответствует положениям INARA. Фактически речь идет о дератификации соглашения.

«Есть ряд критериев в INARA, которые нам нужно оценить. Одним из важных критериев является то, что ослабление санкций в соответствии с соглашением [по ядерной программе] пропорционально усилиям и действиям Ирана по сокращению своей ядерной программы», — сказал Тиллерсон. Также, согласно ранее распространенным госдепартаментом сведениям, президент США осудит распространение вооружений, материальную и финансовую поддержку террористов Ираном.

Договоренность, которую США и Иран подписали летом 2015 г. в Вене с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией, позволила начать отменять антииранские санкции. Участники соглашения должны подтверждать выполнение его условий раз в 90 дней.

Выступление самого Трампа ожидается позднее в пятницу.