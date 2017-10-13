Трамп предложит новую сделку по Ирану

Дональд Трамп, вероятно, заявит об отказе подтвердить, что сделка по иранской ядерной программе соответствует интересам США Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп 13 октября, вероятно, заявит об отказе подтвердить, что сделка по иранской ядерной программе соответствует интересам Соединенных Штатов. Но об окончательном выходе страны из соглашения речи не пойдет, сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Договоренность, которую США и Иран подписали летом 2015 г. в Вене с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией, позволила начать отменять антииранские санкции. Участники соглашения должны подтверждать выполнение его условий раз в 90 дней. На этот раз США могут отказаться от подтверждения. Это означает автоматический выход из соглашения и запуск процедуры введения санкций через конгресс. Как только будут введены санкции, Иран сможет заявить о нарушении условий сделки и возобновить ядерную программу. Однако Трамп не потребует немедленного возвращения санкций, но предложит принять новую стратегию и переместить акценты с ядерной программы Ирана на другую «дестабилизирующую деятельность» этого государства.

Это следует из информационной справки, которую Белый дом разослал в СМИ до начала выступления президента. Трамп потребует выдвинуть Тегерану новые требования, в ответ на выполнение которых США все же подтвердят участие в ядерной сделке, говорят информированные источники газеты USA Today. Издание отмечает, что в итоге Трамп не откажется окончательно от участия в соглашении, которое он давно критикует как невыгодное для США.

В распространенной справке не говорится об отказе США подтвердить выполнение договора, пишет The Hill. Однако в ней много критикуется администрация Барака Обамы за то, что проявила близорукость и обращала внимание исключительно на ядерную программу Ирана, тогда как «вредоносная деятельность нынешнего режима распространяется намного шире исходящей от него ядерной угрозы». В результате влияние Ирана в регионе достигло критических уровней, считают в администрации Трампа. Также Трамп обвинит Иран в использовании дыр в условиях ядерной сделки и в том, что иранские военные стараются не допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, сообщает Fox News.

В вину Тегерану авторы справки также ставят разработку баллистических ракет, распространение вооружений, материальную и финансовую поддержку террористов и экстремистов, использование марионеточных сил, поддержку жестокости сирийского режима в отношении собственного народа, использование враждебности к Израилю, угрозы навигации в Персидском заливе, хакерские атаки на США, Израиль и других союзников, нарушения прав человека и задержания иностранных граждан.

Администрация Трампа не собирается повторять ошибки предшественников, а займется всеми угрозами разом и будет добиваться изменения политики иранского режима, говорится в справке. Это будет делаться за счет политики по нейтрализации и борьбе с этими угрозами. В частности, Вашингтон собирается бороться с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских ВС), добиваясь ограничения его финансирования.

«Пришло время всему миру присоединиться к нам и потребовать, чтобы руководство Ирана отказалось от пути смертей и разрушений», - говорится в заявлении (цитата по Bloomberg). Для реализации новой стратегии Трамп предложил оживить традиционные альянсы в регионе как оплоты в борьбе «против подрывной деятельности Ирана» и добиваться «восстановления баланса сил в регионе», цитирует справку ТАСС. Также в планах администрации - противодействие угрозе США и их союзникам со стороны иранских «баллистических ракет и другого асимметричного оружия», а также пресечение Тегерану любых путей к разработке ядерного оружия.

Отказ от поддержки сделки означает, что у конгресса будет 60 дней на выполнение этого решения и введение новых санкций против Ирана. Но на самом деле Трамп попросит конгрессменов отложить принятие такого законопроекта, говорят источники Bloomberg. Вместо этого он предложит заняться поправками в закон о проверке выполнения ядерной сделки и внести в него новые требования к Ирану, например по программе баллистических ракет. Пока в конгрессе будет идти разработка законопроекта, у администрации Трампа будет время надавить на другие страны, чтобы они усилили давление на Иран.

Спикер парламента Ирана Али Лариджани предупредил, что у Тегерана есть четкий ответ на возможный выход США из соглашения. Его цитирует «Интерфакс». Он выразил убеждение, что антииранские санкции, как и антироссийские санкции, не дали того эффекта, на который рассчитывали их инициаторы - для «оказания влияния и продвижения своей политики». Он пообещал, что Иран и Россия продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности в регионе.