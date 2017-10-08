Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

Дональд Трамп утверждает, что Иран ведет торговлю с КНДР, а также нарушает положения сделки по ядерному оружию Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп обвинил иранские власти в том, что они финансируют Северную Корею. Американский лидер утверждает, что Иран ведет торговлю с КНДР, а также нарушает положения сделки об урегулировании проблемы иранского атома. Об этом Трамп заявил в опубликованном в субботу интервью телекомпании TBN.

По его словам, такая позиция Ирана является абсолютно недопустимой. Президент США уверен в том, что действия Тегерана «подрывают дух» ядерной сделки, и пообещал, что в скором времени он расскажет о своем решении касательно дальнейшего выполнения обязательств Вашингтона по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Трамп также добавил, что, по его мнению, Иран - «это плохой игрок», поэтому обращаться с ним будут в соответствии с его поведением.

5 октября газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что Трамп планирует объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном - по крайней мере, в ее нынешнем виде. По информации собеседников газеты, во время объявления о своем решениии американский лидер будет ссылаться на результаты анализа политики в отношении Тегерана, который проводился в течение нескольких месяцев. Как предполагается, он скажет о том, что больше нельзя подтвердить выполнение Ираном условий соглашения, а также, что сделка не соответствует национальным интересам США.

Соглашение об урегулировании проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и «шестеркой» гарантов сделки – представителями России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии - в июле 2015 г. Тогда был одобрен совместный всеобъемлющий план действий, в соответствии с которым, при условии выполнении Ираном его пунктов, с него снимаются введенные ранее санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза (ЕС).

В случае если Трамп объявит о своем намерении, дальнейшее решение должен будет принять конгресс. Телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что президент, по всей вероятности, отдаст распоряжение выйти из соглашения до 15 октября. В этот день истекает срок обнародования результатов очередного обзора Вашингтоном хода соблюдения соглашения.

WSJ отмечала, что для возвращения снятых санкций в отношении Ирана сенату будет необходимо простое большинство в 51 голос. После этого Тегеран сможет созвать представителей государств, которые подписывали соглашение по ядерной сделке, и обвинить США в нарушении договоренности. По мнению газеты, европейским участникам соглашения будет сложно возразить и, скорее всего, Иран получит поддержку со стороны его традиционных союзников - России и Китая.

Собеседники WSJ также указывали, что выход Вашингтона из сделки по иранскому атому будет иметь более значимые последствия, чем выход из Парижского соглашения по климату. Такое решение Трампа может усложнить отношения США с самыми близкими союзниками Штатов в Европе, считают источники издания.

В конце сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини резюмировала по итогам заседания Ирана и «шестерки» гарантов ядерной сделки о соблюдении ее условий всеми сторонами, в том числе Ираном. При этом, как подчеркнула Могерини, факт соблюдения соглашения Тегераном признали и представители США. Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Вашингтон участвовать в сделке, руководитель европейской дипломатии отметила, что «это уже другой вопрос».