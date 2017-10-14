В Венгрии прошла акция «Самоопределение для Закарпатья»

У посольства Украины в Венгрии прошла акция «Самоопределение для Закарпатья». Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест против проведения данной акции. МИД просил уважать территориальную целостность Украины и запретить запланированную на 13 октября акцию в Будапеште. Венгерская сторона никак не отреагировала на ноту протеста.

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма. В Закарпатье проживает многочисленная венгерская диаспора.