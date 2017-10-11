Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Венгрии. Украинская сторона требует запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья».

«Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!» Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — написал глава украинского ведомства Павел Климкин в Twitter.

Где именно будет проходить акция, не говорится. В Закарпатье проживает многочисленная венгерская диаспора.