Порошенко подписал закон о реформе образования

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал закон Украины «Об образовании», который был принят Верховной радой 5 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Принятие закона позволит провести глубокую реформу образования, которая должна повысить его качество и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда, говорится в сообщении.

По словам Порошенко, образовательная реформа является ключевой. «Это одна из главных реформ, ибо ни от какой другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной», - подчеркнул он.

Закон также определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях должен быть государственный язык - украинский. Но одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского союза.

Лицам, которые относятся к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждений дошкольного и начального образования, отмечает «Интерфакс». С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину.

С 1 сентября 2020 г. образование должно стать полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее указали, что этот закон нарушает права национальных меньшинств на Украине.

В Москве также полагают, что закон нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, напоминает «РИА Новости». Российский МИД заявлял, что он ущемляет интересы русскоязычных жителей Украины и ставит своей целью тотальную украинизацию.