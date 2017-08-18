Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины в пятницу направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым.

Украинский МИД считает его визит, а также «так называемые поездки российских чиновников» «нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе рабочей поездки в Крым Путин посетил новую севастопольскую школу - образовательный центр «Бухта Казачья», напоминает ТАСС. Его сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.