Путин начал рабочую поездку в Крым

Президент Владимир Путин в пятницу приехал в севастопольскую общеобразовательную школу, начав таким образом рабочую поездку в Крым, вместе с ним туда прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев.

Образовательный центр «Бухта казачья», в который прибыл глава государства, был построен в связи с критической ситуацией, сложившейся в этом микрорайоне города: к началу 2011 г. здесь возникли серьезные проблемы с получением детьми дошкольного и школьного образования.

Планируется, что в ходе посещения Путин встретится с преподавательским составом и родительским комитетом школы.

Кроме того, в рамках рабочей поездки президент ознакомится с экспозицией «История Херсонеса в античный период» в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», а также проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

В этот же день на территории мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Путин вместе с участниками байк-шоу «Русский реактор» из движения «Ночные волки» возложит цветы к мемориалу защитникам батареи.

Вечером в пятницу, как ожидается, Путин посетит ежегодный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».