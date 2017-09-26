Венгрия пообещала Украине блокировать ее дальнейшую интеграцию с ЕС

Венгрия в Европейском союзе обещает заблокировать любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто из-за подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании, ограничивающего изучение языка нацменьшинств.

«Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС», — приводятся его слова на сайте венгерского МИДа. Он также пообещал, что последствия принятия закона будут «болезненными для Украины».

По мнению министра иностранных дел Венгрии, с момента подписания закона Украина «может практически забыть» о Европе.

В понедельник стало известно, что Порошенко подписал новый закон об образовании, согласно которому уроки во всех учебных заведениях Украины должны будут вестись только на украинском языке. Еще на этапе подготовки закона Венгрия пожаловалась на него в ООН.