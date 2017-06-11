Порошенко объявил о вступлении в силу безвизового режима с ЕС

С 11 июня начал действовать безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. «Мы вступаем в другую историческую эпоху, — прокомментировал это событие президент Украины Петр Порошенко. — Это ознаменовало окончательный разрыв Украины с Российской империей, а также украинского демократического мира — с авторитарным «русским миром».

Порошенко «попрощался» с Россией словами Михаила Лермонтова. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — написал Порошенко в Facebook.

С сегодняшнего дня все граждане Украины при наличии биометрического паспорта смогут без виз на срок до 90 дней въезжать во все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.