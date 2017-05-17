ЕС отменил визы для Украины

Во французском Страсбурге председатель Европарламента Антонио Таяни и руководитель МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Таяни и Абела на полях пленарной сессии ЕП поставили подписи под регламентом Совета ЕС и Европарламента, который вносит изменения в регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 г.

На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

Порошенко заявил, что подписание законодательного решения о введении ЕС безвизового режима означает возвращение Украины в европейскую семью.

«Это исторический день как для Украины, так и для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого», - сказал Порошенко.

Граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

Для пересечения границы украинцам понадобится биометрический паспорт, также рекомендуется иметь при себе обратный билет, подтверждение брони отеля, приглашение от родственников, медицинскую страховку и деньги из расчета не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

В случае если к Украине возникнут «серьезные вопросы» относительно проблем с миграцией и безопасностью, безвизовый режим могут отменить.