Вступил в силу безвизовый режим между Евросоюзом и Грузией

С 28 марта вступил в силу безвизовый режим между Евросоюзом и Грузией. Граждане Грузии теперь могут в течении 90 дней в каждые полгода посещать практически все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии в деловых, туристических целях или по семейным обстоятельствам, но не для работы. МИД Грузии 27 марта дал последние разъяснения согражданам по использованию безвизового режима, напоминает «Интерфакс». Их предупредили об обязанности ответить на вопросы пограничников-контролеров на КПП как в Грузии, так и странах Европы, касающихся цели поездки, наличия авиабилета в оба конца, забронированной гостиницы в той или иной европейской стране, сертификата о страховании, наличия денег в минимальном размере 50 евро в сутки.

Нарушителей безвизового режима будут депортировать в Грузию и штрафовать на 3000 евро, а также лишать права посещения Европы на пятилетний период.

Воспользоваться безвизовым режимом смогут и жители Абхазии и Южной Осетии при наличии у них грузинского биометрического паспорта, который они могут получить без особых проблем, добавил МИД.

Совет Евросоюза 27 февраля одобрил введение безвизового режима с Грузией. Европарламент поддержал это решение 2 февраля (553 голоса за, 66 - против, 28 воздержавшихся). В сообщении Европарламента отмечалось, что Тбилиси выполнил все ключевые требования для отмены визового режима с ЕС - в частности, речь идет о борьбе с организованной преступностью. Евросоюз оставляет за собой право приостановить действие безвизового режима с Грузией в случае нарушения условий.