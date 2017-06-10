Порошенко запустил таймер до безвизового режима с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер, который отсчитывает время до вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом. «Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд. Он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажного занавеса, который долгие годы отделял украинцев от европейской семьи», — сказал Порошенко.

По его словам, это не завершение пути, а мощное продолжение реформ в стране. «Я верю — Украина будет в НАТО, я верю — Украина будет в Евросоюзе. И ничто, и никто, и никогда нас не остановит», — сказал президент.

Безвизовый режим между Украиной с Евросоюзом вступит в силу 11 июня. Все граждане Украины при наличии биометрического паспорта смогут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.