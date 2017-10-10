Венгрия потребует пересмотра ассоциации Украины и ЕС из-за закона об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал, что 16 октября на совещании руководителей МИД стран Евросоюза он инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Как передает УНИАН со ссылкой на «Радио Свобода», он сказал это на встрече с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде. Венгрия оказалась среди наиболее жестких критиков закона об образовании, недавно принятого на Украине. Закон гарантирует нацменьшинствам право на обучение в коммунальных учреждениях на родном языке наряду с получением образования на государственном языке.

Сиярто считает новый закон нарушающим принципы Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, а этого Будапешт не может позволить. «Неприемлемо, что рядом с ЕС в XXI в. закрываются школы из-за преподавания на национальных языках», – цитирует министра «РИА Новости». Он пообещал, что «правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины». Повлиять на Украину, по его мнению, можно только путем международного давления на официальный Киев.

Президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона об образовании 25 сентября. Обеспокоенность в связи с правами нацменьшинства на Украине выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция и Болгария. Порошенко поручил МИДу и минобразования Украины разъяснить суть нового закона европейским партнерам, в том числе в Совете Европы. Министерство образования заверило, что положения нового закона о языке не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.