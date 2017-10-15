Число жертв теракта в Сомали выросло до 231

Жертвами взрыва в сомалийской столице Могадишо, по последним данным, стал 231 человек, еще 275 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 85 погибших.

Взрыв произошел в субботу на одной из оживленных улиц города. Взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Полиция считает, что целью террористов был отель Safari.

Власти Сомали объявили трехдневный траур по погибшим. Власти обвиняют в случившемся местную группировку «Аш-Шабаб», близкую к запрещенной террористической организации «Исламское государство».