На выборах в Киргизии лидирует кандидат от пропрезидентской партии

По предварительным данным ЦИК Киргизии, на выборах президента страны лидирует кандидат от пропрезидентской партии Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 53,8%, или 910 000 избирателей.

Главный соперник Жээнбекова оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набирает 33,2%.

Явка на выборах составила 56%, или 1,7 млн человек. На данный момент обработано почти 100% бюллетеней.

На выборах в Киргизии отсутствует порог явки, они признаются состоявшимися при любой активности избирателей. Если в первом туре один из кандидатов наберет более 50% голосов, второго тура не будет.