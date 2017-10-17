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Активисты независимости Каталонии арестованы в Мадриде за подстрекательство к мятежу

Лидеры двух общественных организаций, олицетворяющих движение за независимость Каталонии, арестованы судом Мадрида за подстрекательство к неповиновению властям, сообщает La Vanguardia. Под стражу попали лидер каталонской «Всеобщей культуры» Жорди Куишар и глава «Каталонской национальной ассамблеи» Жорди Санчес. Судья согласился на их досудебное содержание в тюрьме без права выхода под залог. Это первые аресты в истории борьбы Каталонии за независимость.

Следователь решила, что Куишар и Санчес ответственны за организацию протестов 20–21 сентября, когда сторонники независимости около суток блокировали в госучреждениях жандармов. Правоохранители проводили выемки документов, связанные с организацией 1 октября референдума о независимости. Плебисцит в итоге состоялся, 90% проголосовавших высказались за независимость. Конституционный суд Испании запретил проведение референдума, Мадрид результатов не признает.

Еще двоих подозреваемых в мятеже суд оставил на свободе, отмечает Deutsche Welle. Речь идет о главе каталонской полиции майоре Жозепе Льюисе Траперо и его заместителе лейтенанте Терезу Лаплане. Впрочем, они также стали фигурантами дела о «подстрекательстве к неповиновению властям». Их подозревают в сочувствии манифестантам и неоказании помощи гвардейцам.