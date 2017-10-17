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США не исключили прямых переговоров с КНДР

США не исключает возможности проведения прямых переговоров с КНДР, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан после того, как Пхеньян предупредил, что ядерная война может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters.

«В конечном счете мы не исключаем возможности прямых переговоров», - сказал Салливан в Токио после переговоров в японском МИД.

«Наше внимание сосредоточено на дипломатическом пути для решения представленной КНДР проблемы. Однако мы с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими странами, должны быть готовы к худшему, если дипломатия потерпит неудачу», - сказал он.

Заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании комитета всемирной организации по разоружению заявил, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент». По его мнению, Северная Корея – это единственная страна в мире, которая с 1970-х гг. подвергалась «такой чрезвычайной и прямой ядерной угрозе» со стороны США.