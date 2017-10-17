Политика

Новости

Памфилова рассказала, когда Навальный сможет баллотироваться в президенты

Председатель ЦИК России Элла Памфилова обвинила Алексея Навального в ложной трактовке Конституции и заявила, что он сможет баллотироваться в президенты не раньше 2028 г.

По ее словам, когда «в соцсетях его горе-юристы пытаются вбивать ложную информацию, что есть Конституция, согласно Конституции он имеет право [баллотироваться], – это ложь». Общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Памфилова отметила, что Конституционный суд России несколько лет назад давал разъяснения о том, что нет никакого противоречия между законом и Конституцией.

«У них были шансы, если бы Навальный хотел идти на выборы, предпринять ряд шагов и сказать: "Все, мы сделали все возможное, а получилось или не получилось..." А они по какому пути идут? Ложно интерпретируют законы, с другой стороны, говорят: "Кто такая Памфилова? Кто такой ЦИК? Вот мы сейчас выведем ребят, которым головы заморочили, надавим на власть, нас вообще сразу испугаются". Это я испугаюсь? Человек, который прошел все горячие точки, не раз смотрел смерти в глаза? Я никогда, ни под чьим давлением не позволю нарушить закон, плох он или хорош», – заявила она.

Памфилова добавила, что Навальный сможет принять участие в выборах президента России после 2028 г.: «А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!»

Алексей Навальный поехал в предвыборное турне по России