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Следователь опроверг информацию о возбуждении нескольких дел о хищениях в «Седьмой студии»

Следователь Александр Лавров заявил во время заседания в Басманном суде Москвы, что по поводу хищений в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова расследуется только одно уголовное дело, передает ТАСС. По его словам, информация в СМИ о других делах не соответствует действительности.

Лавров также сообщил, что следствие собирается допросить чиновников Минкультуры по делу Серебренникова. «Необходимо <...> также определить и выявить лиц, причастных к преступлению, в том числе из числа должностных лиц Минкультуры», - сказал он.

По мнению следователя, будучи на свободе, обвиняемые могут вступить в контакт с находящейся в розыске Вороновой и другими лицами.

В свою очередь прокурор поддержала ходатайство следствия. «Волокиты в расследовании не выявлено», - сказала она.