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Американский суд отклонил иск Дерипаски к Associated Press

Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Associated Press, сообщает информационное агентство. Поводом для иска стала публикация от 22 марта. В ней, в частности, говорилось о том, что в 2006 г. экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов российского президента Владимира Путина. Договоренности, по данным AP, соблюдались как минимум 3 года.

Ходатайство об отклонении иска подало AP. Суд принял аргументы агентства и удовлетворил его, сославшись на недостаточную обоснованность исковых требований и то, что Дерипаска не оспаривает существенные факты. Об этом говорится в постановлении суда, занимающем 21 страницу. «Дерипаска охарактеризовал статью как обвиняющую его «вовлеченности в попытки содействовать антидемократической повестке Кремля». Однако в материале такое утверждение отсутствует. <...> Дерипаска представил выборочные предложения и свел их воедино с тем, чтобы статья AP приобрела такой посыл, которого нет у статьи в целом», - приводит ТАСС выдержки из обоснования решения.

Судебное решение запрещает Дерипаске возвращать иск на новое рассмотрение. Он также не должен называть информацию о своей связи с российским правительством клеветой. «Суд должен отклонить иск Дерипаски, поскольку заявления [AP], упомянутые в его исковом заявлении, не являются ложными и клеветническими по законам федерального округа Колумбия», - отмечается в документе.