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Водителям не будут запрещать снимать на камеру сотрудников ГИБДД

Новый регламент ГИБДД, регулирующий надзор за соблюдением правил дорожного движения, не запрещает водителям снимать на видеокамеру сотрудников ГИБДД. Об этом заявил начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

«Из новой редакции административного регламента исключена норма, обязывающая сотрудников полиции не препятствовать использованию участниками дорожного движения фотокамер, видеокамер и звукозаписывающей аппаратуры. Это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию, и исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом», - цитирует Быкова ТАСС.

Новый регламент ГИБДД вступает в силу с 20 октября. Документом предусмотрено несколько новаций. В частности, водителям разрешат не отдавать права сотрудникам ГИБДД на месте нарушения, а сдать их самостоятельно в течение трех дней после выписанного штрафа.

Также сотрудник ГИБДД будет обязан доставить водителя обратно к его транспортному средству, если по итогам проверки в крови водителя не выявлен алкоголь и запрещенные препараты. По словам Быкова, это касается тех случаев, когда правонарушитель был доставлен для освидетельствования в другое подразделение ДПС или в больницу.