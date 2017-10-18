Политика

Новости

Познер рассказал о несостоявшемся интервью с Ходорковским на «Первом канале»

Тележурналист Владимир Познер согласовывал с Кремлем интервью с Михаилом Ходорковским после того, как тот вышел из тюрьмы. Юрий Дудь в своей программе спросил журналиста о списке лиц, которых ему нельзя приглашать в его авторскую программу на «Первом канале». Познер подтвердил, что такие люди есть и что до тех пор, пока телевидение будет напрямую или опосредованно контролироваться государством, государство будет решать, кто может, а кто не может «появиться на этом экране».

На вопрос о Ходорковском Познер сначала ответил, что не поедет брать у него интервью в Швейцарию или Великобританию, где может находиться бывший руководитель ЮКОСа. Затем он рассказал, что после того, как Ходорковский вышел из заключения и пообещал не заниматься политикой, он захотел сделать с ним передачу.

Согласовать вопрос Познер пытался с пресс-секретарем президента Путина Дмитрием Песковым. Он сообщил о своих намерениях, добавил, что понимает, что вопрос будет решаться «на самом верху», и спросил, что Песков об этом думает. «Почему нет», - ответил чиновник.

Некоторое время спустя Ходорковский начал делать политические заявления, то есть изменил свою позицию, добавил Познер. Тогда он перезвонил Пескову и услышал, что сейчас уже «дело другое». «И я сразу понял, что нет», - заключил он.

Журналист объяснил, что у него с Песковым «неофициальные отношения». Пресс-секретарь президента ему не начальник и не может разрешить или не разрешить принимать рабочие решения, но он может дать Познеру «совет на основании того, что он может знать какие-то вещи».

Познер подтвердил, что в черном списке лиц, которых он не может, но хотел бы пригласить, Алексей Навальный. Он отметил, что не является сторонником этого политика, но считает, что «народ должен знать», каков он. Также ему было бы интересно пригласить телеведущую Ксению Собчак. Виктор Шендерович в данный момент ему не интересен.

По словам Познера, в России сейчас правила игры таковы, что есть вопросы, которые решает только первое лицо. И он понимает, что если хочет сделать некоторые вещи, то никто не может дать на это добро без согласия первого лица. Так что если он хочет своего добиться, он пойдет к этому человеку и будет добиваться, если же нет, «тогда не будет ничего», объяснил журналист необходимость компромисса.

Руководство «Первого канала», как Познер сказал, дважды просило его вырезать некие фрагменты из его авторской передачи. Он добавил, что не помнит, с кем именно они были и что именно было вырезано. Когда это было сделано в третий раз без его ведома, он сказал гендиректору канала Константину Эрнсту, что закроет передачу, если это еще раз повторится.