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ВЦИОМ оценил антирейтинг Собчак в 60%

Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты в качестве кандидата «против всех», известна 95% респондентов ВЦИОМа. Эти данные были выявлены в ходе опроса 2015 г., но ранее фонд их не публиковал. «Хорошо знают» о деятельности Собчак 72% опрошенных, «что-то слышали» 23%. В 2012 г. о Собчак знали 57 и 35% соответственно.

При этом примерно две трети респондентов относятся к Собчак негативно. В 2015 г. «скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» - 21%. В 2012 г. отношение к ней было похожим: 51% против 23% соответственно.

Опрос был посвящен внесистемной оппозиции. С этим понятием были знакомы лишь 12% опрошенных. Из них 15% причислили к внесистемной оппозиции Алексея Навального, 10% - Михаила Касьянова и 4% - Ксению Собчак.

Инициативные опросы ВЦИОМа проводились с 2012 по 2016 г. Каждый из них проводился в 130 населенных пунктах в 46 субъектах России. Объем выборки составлял 1600 человек. Статистическая погрешность оценивается в 3,5%.

Накануне «Ведомости» опубликовали статью Собчак, в которой она поясняет свое намерение баллотироваться в президенты. О своих планах она проинформировала действующего президента Владимира Путина, которому, как ей показалась, эта идея не понравилась, но он сказал только об ответственности за принятое решение, заявила Собчак в интервью «Дождю». Также она заявила о готовности снять свою кандидатуру в случае регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.