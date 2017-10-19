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Путин рассказал о миссии следующего президента России

Президент России Владимир Путин назвал задачи, которые будут стоять перед следующим главой государства. По мнению Путина, будущий президент должен будет сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.

«Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения», — сказал Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент добавил, что «мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается».