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Госдума предложила штрафовать за передачу пневматики несовершеннолетним

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы за продажу и передачу несовершеннолетним пневматических винтовок, пистолетов и револьверов, даже не являющихся оружием в соответствии с законом «Об оружии». Одновременно в Госдуму поступил законопроект, разрешающий приобретение таких «сходных с оружием изделий» гражданами России только старше 18 лет.

За незаконную продажу и передачу несовершеннолетним маломощной пневматики, а также сигнальных пистолетов и малокалиберных револьверов гражданам грозит до 5000 руб. штрафа с возможной конфискацией оружия, а юрлицам - штраф от 30 000 до 50 000 руб. с возможным приостановлением деятельности на срок до 30 суток.

«Статистика последних лет показывает, что конструктивно сходные с оружием изделия - пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся орудием для причинения вреда другим лицам. Это и случай в Москве в августе 2017 г., когда подростки попали из пневматического пистолета в трехлетнюю девочку, многочисленные сообщения о стрельбе по стеклам проезжающих машин и прохожим», - говорится в пояснительной записке.

В конце сентября Росгвардия, контролирующая оборот оружия в России, заявила, что начала работу над законопроектом об ужесточении контроля за пневматическим оружием, сообщает«Интерфакс». Ведомство собирается «завести оборот пневматического оружия в управляемый режим», какой был бы близок к режиму контроля за огнестрельным оружием, говорил начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов. До этого в Росгвардии говорили, что готовят законопроект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля.