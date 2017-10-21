Человек упал на рельсы на серой ветке московского метро

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МИД Ирана подтвердил отказ страны от ядерного оружия

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран ни при каких условиях не будет приобретать ядерное оружие. Он подчеркнул, что «запрет на владение ядерным оружием Ирана носит бессрочный характер».

«Иран подтверждает, что ни при каких условиях, когда бы то ни было, не будет разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия», — сказал Аракчи.

Он выразил надежду на то, что Евросоюз защитит Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «США ушли, можем ли мы что-то сделать, выстроить работу с европейцами, но я лично считаю, что без США вся сделка рухнет и распадется», — сказал замминистра.

Сделка по иранской ядерной программе должна быть сохранена, иначе последуют серьезные проблемы, считает Аракчи. Он подчеркнул, что «все международное сообщество выступает за сохранение СВПД».