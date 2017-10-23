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В НИИ им. Склифосовского сообщили о тяжелом состоянии Фельгенгауэр

Состояние журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр тяжелое, сообщил в понедельник директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков. «Ее состояние оценивается как тяжелое. Операция продолжается. Прогнозов пока строить нельзя. Пока непонятен полный объем повреждений», - сказал он.

Он отметил, что Фельгенгауэр была доставлена в больницу в сознании, дальнейшая информация о ее состоянии ожидается завтра утром. «Мы сможем начать строить какие-то прогнозы после окончания операции», - сказал Петриков. По его словам, журналистку оперируют два врача, операция продлится больше часа.

После операции будет проведен комплекс диагностических процедур и к утру определена дальнейшее направление лечения. «То, что пациентка была быстро доставлена и поднята в операционную, уменьшает риск дальнейших проблем», - отметил директор НИИ им. Склифосовского.

По его словам, кровопотеря Фельгенгауэр была некритичной для «серьезных изменений в организме», ей не требуется донорская кровь.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено в понедельник днем в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Неизвестный прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Бригады «Скорой помощи» быстро прибыли на место, ее срочно госпитализировали.

Напавший задержан, возбуждено дело о покушении на убийство. Нападавшего зовут Борис Гриц, в последнее время он проживал в Израиле. В опубликованном МВД видео он объяснил свой поступок «телепатическими преследованиями» со стороны журналистки. Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного.

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