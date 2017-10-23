Опубликовано видео допроса напавшего на ведущую «Эха Москвы»
На официальном сайте МВД опубликовано видео допроса напавшего с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. «Потерпевшую я знал только в телепатическом контакте. Телепатический контакт был с 2012 г.», — отвечает на вопросы задержанный Борис Гриц.
Как он утверждает на видео, Фельгенгауэр якобы преследовала его по ночам при помощи «телепатического контакта».
Днем 23 октября в полицию поступил звонок. Звонивший сообщил, что в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» прорвался неизвестный мужчина. Он напал на Фельгенгауэр, ударив ее ножом в область шеи, затем мужчина попытался скрыться. Однако его задержали сотрудники охраны здания и передали полицейским. По информации МВД, преступник является гражданином иностранного государства. Фельгенгауэр после нападения была госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Была проведена операция.
Причиной нападения, по данным МВД, является личная неприязнь. Полиция рассматривает различные версии случившегося.