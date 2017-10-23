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Нападавший на журналистку Фельгенгауэр рассказал о двойном гражданстве

Нападавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 48-летний Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, на допросе Гриц показал, что родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство. В 2003 г. Гриц уехал в Израиль и вернулся в Россию месяц назад, в Москве проживал у своего знакомого. «В ходе допроса задержанный пояснил, что он общался с потерпевшей в течение 5 лет посредством телепатии, в связи с чем у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления. Претензий к профессиональной деятельности Татьяны Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал», - пишет СКР.

Петренко уточнила, как Грицу удалось попасть на радиостанцию. «Гриц изготовил некий чертеж-схему, который в действительности не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании. Предъявив эти бумаги, задержанный воспользовался моментом и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ», - сообщил СКР.

Учитывая тяжесть совершенного деяния, следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК («Покушение на убийство»).

Около полудня в понедельник на Татьяну Фельгенгауэр напали прямо в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Гриц прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Бригады «Скорой помощи» быстро прибыли на место, ее срочно госпитализировали. После более чем часовой операции в НИИ им. Склифосовского Фельгенгауэр была введена в состояние искусственной комы. Ее состояние тяжелое.

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