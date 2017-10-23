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Консилиум врачей согласовал лечение журналистки «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Консилиум врачей согласовал план лечения заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. По мнению врачей, исход лечения ожидается благоприятный. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Прошел консилиум - специалисты по патологии головы и шеи. Согласовано лечение, согласована тактика действий, голосовые связки не задеты», - уточнил он.

В понедельник в первой половине дня мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и напал с ножом на Фельгенгауэр. Журналистка получила удар ножом в шею. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Фельгенгауэр была сделана операция.

Преступник был задержан. Им оказался имеющий двойное гражданство России и Израиля 48-летний Борис Гриц. Мотивом нападения он назвал «телепатические преследования» со стороны Фельгенгауэр.