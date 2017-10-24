Политика

Новости

РБК узнал о действительном праве Браудера на въезд в США по безвизовой программе

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер имеет право посещать США в рамках специальной безвизовой программы Electronic System for Travel Authorization (ESTA), сообщает РБК со ссылкой на представителя американской Службы таможенной и пограничной охраны. Такое разрешение было выдано финансисту 18 октября, что «позволяет ему совершить поездку в Соединенные Штаты», заявили в ведомстве.

Решение об утверждении или отклонении заявки ESTA «принимается в каждом конкретном случае по обстоятельствам», пояснили в погрансулжбе. При обнаружении «возможных совпадений с уничижительной информацией — заявки проверяются» аналитиками в том числе «вручную». В рамках программы ESTA, действующей в течение двух лет, пользователи могут находиться в США с деловыми или туристическими целями до 90 дней.

23 октября Браудер сообщил в своем твиттере, что США аннулировали его визу, в тот же день как российские власти включили его имя в базу Интерпола. Об аннулированной визе его предупредил департамент внутренней безопасности США, рассказал он Guardian.

За предпринимателя вступился экс-посол США в России Майкл Макфол, обратившийся через твиттер к президенту США Дональду Трампу и Госдепартаменту с призывом «не присоединяться к кампании [российского президента Владимира] Путина против Браудера». С публичной поддержкой Браудера выступили и сенаторы – соавторы закона Магнитского Джон Маккейн и Бен Кардин.

В России Браудер заочно осужден на девять лет за невыплату свыше 522 млн руб. налогов. Также он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве, сумма ущерба по которому оценивается в 3,5 млрд руб. Это дело сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы.

Сам финансист считает, что его преследование связано с делом погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который рассказал о схеме вывода денег из российского бюджета за границу.