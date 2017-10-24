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РБК узнал о действительном праве Браудера на въезд в США по безвизовой программе

Ведомости
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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер имеет право посещать США в рамках специальной безвизовой программы Electronic System for Travel Authorization (ESTA), сообщает РБК со ссылкой на представителя американской Службы таможенной и пограничной охраны. Такое разрешение было выдано финансисту 18 октября, что «позволяет ему совершить поездку в Соединенные Штаты», заявили в ведомстве.

Решение об утверждении или отклонении заявки ESTA «принимается в каждом конкретном случае по обстоятельствам», пояснили в погрансулжбе. При обнаружении «возможных совпадений с уничижительной информацией — заявки проверяются» аналитиками в том числе «вручную». В рамках программы ESTA, действующей в течение двух лет, пользователи могут находиться в США с деловыми или туристическими целями до 90 дней.

23 октября Браудер сообщил в своем твиттере, что США аннулировали его визу, в тот же день как российские власти включили его имя в базу Интерпола. Об аннулированной визе его предупредил департамент внутренней безопасности США, рассказал он Guardian.

За предпринимателя вступился экс-посол США в России Майкл Макфол, обратившийся через твиттер к президенту США Дональду Трампу и Госдепартаменту с призывом «не присоединяться к кампании [российского президента Владимира] Путина против Браудера». С публичной поддержкой Браудера выступили и сенаторы – соавторы закона Магнитского Джон Маккейн и Бен Кардин.

В России Браудер заочно осужден на девять лет за невыплату свыше 522 млн руб. налогов. Также он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве, сумма ущерба по которому оценивается в 3,5 млрд руб. Это дело сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы.

Сам финансист считает, что его преследование связано с делом погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который рассказал о схеме вывода денег из российского бюджета за границу.

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Обвиняемую в растрате 146 млн рублей в купленной Чайкой-младшим компании перевели в СИЗО

Ведомости
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Экс-директор «НК Бердяуш» Екатерина Краснихина, обвиняемая в растрате 146 млн руб. перед продажей компании старшем сыну генпрокурора Артему Чайке, по решению суда переведена из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщает РБК. Месяц назад, находясь под домашним арестом, она родила сына. Краснихина просит вмешаться в дело детского омбудсмена Анну Кузнецову. Свое преследование она связывает с нежеланием сына генпрокурора платить за приобретенную им в феврале 2014 г. компанию, за которую до сих пор не рассчитался с прежним владельцем Сергеем Вильшенко.

Артем Чайка приобрел 100% акций «НК Бердяуш», а через несколько месяцев эта компания купила контрольный пакет «дочки» РЖД «Первой нерудной компании», после чего стала крупнейшим поставщиком щебня монополии. C 2013 г. объем поставок составил 10,2 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«Между Вильшенко и Чайкой был заключен меморандум от 10 июля 2014 г., где они определили стоимость компании ($80 млн) и порядок ее выплаты», - заявила в суде Краснихина. Она пояснила, что знает об этом, поскольку как юрист согласовывала сделку и оформляла текст меморандума. Срок исполнения обязательств наступил в июле 2017 г., а незадолго до этого было возбуждено дело. «Считаю, что это сделано с целью избежать исполнения обязательств по данному документу», — заявила Краснихина. Она также сообщила, что следствие «полностью курируется и контролируется Генпрокуратурой».

Уголовное дело о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ) в отношении Краснихиной было возбуждено в июне. По нему также проходит ряд бывших топ-менеджеров компании. В сентябре подозреваемым по делу стал и ее бывший владелец, который сейчас находится в розыске.

Из материалов дела следует, что в 2012-2014 гг. «НК Бердяуш» незаконно переводила средства на счета фирм, не оказывавших никаких услуг, после чего деньги расхищались. Следствие считает, что Краснихина, работавшая гендиректором «НК Бердяуш» в 2010-2012 гг., контролировала все незаконные операции. Обвиняемая настаивает, что при прежнем собственнике к ней не было претензий. «Никакие ревизии — ни налоговые проверки, ни аудит при продаже — не находили нарушений», — отмечает она.

Изначально Краснихина была под подпиской о невыезде. Меру пресечения ей изменили после того как с ее банковского счета были сняты 44 млн руб. По словам следователя МВД Олега Сильченко, снятые наличные потом так и не были найдены. 12 октября Краснихина сорвала условия домашнего ареста. Она сильно опоздала домой из медицинского центра, куда якобы ездила с сыном, добавил следователь. Сама Краснихина рассказала, что тогда ее матери позвонили сотрудники органов соцзащиты и сообщили, что ей стоит начать оформлять опеку над внуком.

По условиям домашнего ареста Краснихина обязана была согласовывать визиты к детским врачам со следствием. Поехать в платную лабораторию для сдачи анализов правохранители, по ее словам, не разрешили. Подозреваемая обратилась к детскому омбудсмену 17 октября, а через два дня следствие ходатайствовало об изменении ей меры пресечения.

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Политика
Новости

Следствие будет ходатайствовать об аресте напавшего на ведущую «Эха Москвы»

Ведомости
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С ходатайством об аресте иностранного гражданина, 48-летнего Бориса Грица, напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, следствие намерено обратиться сегодня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Как ожидается, ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в Пресненский суд во вторник в течение дня», - сказал он. Собеседник агентства также сообщил, что, по предварительным данным, в последнее время Гриц проживал в Израиле, документы этой страны у него были обнаружены при задержании.

Накануне днем неизвестный ворвался в редакцию радиостанции на Новом Арбате, ослепив охрану из газового баллончика. После этого он напал на журналистку, нанеся удар ножом в шею. Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция, врачи сообщали, что ведущая находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы ее жизни нет. Нападавшего задержал сотрудник охраны и передал его правохранительным органам.

СКР возбудил дело по статье «покушение на убийство» ( ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК). По предварительным данным, поводом для нападения послужила личная неприязнь. В ходе допроса, Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка. Он заявил, что журналистка преследовала его «в телепатической форме». Как ожидается, в ближайшее время следствие назначит Грицу психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

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«Коммерсантъ» узнал подробности расстрела сотрудником Росгвардии четырех сослуживцев

Ведомости
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Стрельбу по сотрудникам Росгрвардии в станице Шелковской, в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения, открыл старший лейтенант, недовольный своим увольнением с военной службы, пишет «Коммерсантъ». Уроженец Дагестана решил разобраться с офицером, подавшим ходатайство о его увольнении за различные нарушения, при помощи взятого в оружейной комнате пистолета-пулемета. Перед выяснением отношений лейтенант выпил.

Убитыми бойцами оказались командир взвода, первым остановивший нарушителя и призывавший его одуматься, а также трое рядовых бойцов, сбежавшихся на выстрелы. Поскольку стрельба произошла в расположении части, на место сразу же направили группу спецназа Росгвардии. Виновник ЧП попытался скрыться, но был убит.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В часть направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая также будет выяснять причины инцидента.

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Москва обвинила США в вывозе российского архива из закрытого консульства в Сан-Франциско

Ведомости
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Американские власти «самостоятельно упаковали и вывезли в Вашингтон» архив российского генконсульства в Сан-Франциско, сообщает посольство России в США. Это было сделано, несмотря на «неоднократные протесты» со стороны Москвы. 23 октября американцы передали архив в российское посольство.

Российские дипломаты хотели вывезти архив самостоятельно, но США отказались предоставить им доступ на территорию миссии, закрытой со 2 сентября. Москва указывает на неприкосновенность консульских архивов «в любое время и независимо от их местонахождения», а также обвиняет США «в пренебрежительном отношении» к российским дипломатическим объектам, международному праву и, в частности, нарушении Венской конвенции. Все это, отмечают российские дипломаты, «открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения».

11 октября со здания закрытого генконсульства исчезли флаги. Российское посольство, что их «сорвали» и «украли» американские власти. В Вашингтоне отметили, что флаги с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско» были «почтительно опущены и благополучно хранятся в каждом из зданий». Тогда же официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американцы не только посягнули на флаги, но и не скрывали, что «порылись в документах, которые остались в генконсульстве».

Закрытие генконсульства России в Сан-Франциско, а также ее торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке стало реакцией США на июльские требования Москвы о сокращении американского дипкорпуса на 755 человек – до 455 сотрудников в ответ на усиление санкционного давления на Москву.

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Политика
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Консилиум врачей согласовал лечение журналистки «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Интерфакс
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Консилиум врачей согласовал план лечения заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. По мнению врачей, исход лечения ожидается благоприятный. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Прошел консилиум - специалисты по патологии головы и шеи. Согласовано лечение, согласована тактика действий, голосовые связки не задеты», - уточнил он.

В понедельник в первой половине дня мужчина ворвался в редакцию «Эха Москвы» и напал с ножом на Фельгенгауэр. Журналистка получила удар ножом в шею. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Фельгенгауэр была сделана операция.

Преступник был задержан. Им оказался имеющий двойное гражданство России и Израиля 48-летний Борис Гриц. Мотивом нападения он назвал «телепатические преследования» со стороны Фельгенгауэр.

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Политика
Новости

СМИ сообщают о предотвращении СБУ покушения на Порошенко

ТАСС/Ведомости
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Служба безопасности Украины предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко, когда тот находился в Авдеевке, пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали двух участников группировки, которые попытались убить Порошенко.

«Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы», - уточнили в пресс-центре. У задержанных во время обысков нашли снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две противотанковые гранаты, две ручные гранаты и три РГД-2 с запалом. По мнению СБУ, задержанные также участвовали в беспорядках в Киеве.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла распространенную в СМИ информацию.

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Политика
Новости

В Минздраве опровергли увольнение главного судмедэксперта Подмосковья

Интерфакс/Ведомости
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Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков не отстранял от должности главного судмедэксперта Подмосковья Владимира Клевно. Об этом Марков рассказал «Интерфаксу».

Сейчас, по его словам, есть экспертиза, «все пойдет через суд». «Как только будет решение, подтверждение, мы примем решение или об отстранении, или какое-то другое. Но сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении. Клевно занимает свою должность», - подчеркнул он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что Клевно отстранен от должности после скандала с ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Собеседник агентства утверждал, что Минздрав принял такое решение после истории с результатами экспертизы тела ребенка, выводы которой указывали на наличие в его крови высокой дозы алкоголя.

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Финансы
Новости

В России открыл представительство первый египетский банк

Интерфакс
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Банк Misr первым среди кредитных организаций Египта открыл официальное представительство в России. Главной задачей представительства является содействие двусторонним торговым и деловым отношениям России и Египта, заявил председатель совета директоров банка Мухаммед аль-Атриби.

По его словам, во время встречи российского президента Владимира Путина с лидером Египта Абдель-Фаттахом Халилом ас-Сиси была достигнута договоренность о развитии отношений «дружбы и экономического сотрудничества». «В связи с этим наш приход сюда, в Россию, является вполне закономерным», - отметил он.

Товарооборот России и Египта в прошлом году составил $4,16 млрд, экспорт из России в Египет вырос на 3% до $3,8 млрд, импорт из Египта снизился на 9,7% до $373,4 млн.

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Бизнес
Новости

Минтранс не получал план выхода из кризиса «ВИМ-авиа»

ТАСС/Ведомости
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Минтранс пока не получал план выхода из кризиса авиакомпании «ВИМ-авиа». Об этом рассказал ТАСС представитель министерства.

Ранее в понедельник стало известно, что лицензия авиакомпании может быть временно остановлена до конца текущей недели. При этом сертификат эксплуатанта отозван не будет.

Мораторий на полеты «ВИМ-авиа» начинает действовать с 25 октября. В Росавиации не стали комментировать информацию по поводу приостановки сертификата эксплуатанта перевозчика.

Источник, близкий к руководству перевозчика, также сообщил ТАСС, что компания Aurora Investments Бориса Карлова совместно с «Ренессанс капиталом» и банками-кредиторами предложили Минтрансу план выхода из кризиса. В настоящий момент эти предложения рассматриваются.

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Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил об увольнении главного судмедэксперта Подмосковья

Интерфакс/Ведомости
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Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно уволен после скандала с ДТП в Балашихе. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Министерство здравоохранения Подмосковья приняло такое решение после скандала с результатами экспертизы тела шестилетнего мальчика, выводы которой указывали на наличие в крови ребенка высокой дозы алкоголя.

15 июня подмосковный главк МВД возбудил уголовное дело по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, за рулем которого находилась 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (район Балашихи). Ей было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Сразу после ДТП обвиняемая заявила, что мальчик был пьян. После первой экспертизы эксперты обнаружили в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод. Однако после комплексной судебной экспертизы 18 экспертов высокого уровня следствие пришло к выводу, что вывод врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова о состоянии ребенка в момент ДТП был необоснованным.

В сентябре началось разбирательство этого дела по существу. Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. Она признала свою вину лишь частично, заявив, что не видела ребенка и не могла предотвратить ДТП.

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 24 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

жизнь в Новогиреево может резко измениться: более 70 пятиэтажек вошли в программу реновации (приложение «Ведомости.Недвижимость»);

через 3-5 лет в России можно ожидать развития коливингов – новых общежитий (приложение «Ведомости.Недвижимость»);

Петр Павленский переоценил свои возможности.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Сергей Собянин рассказал в интервью, откуда большие деньги в бюджете Москвы и сколько столица отдает в федеральную казну

и статью на полосе «Комментарии»: как поживает женское население России в сравнении с жизнью мужского населения страны.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

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