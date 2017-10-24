«Дождь» узнал о планах продюсера «Минуты славы» поработать в штабе Собчак
Производством видеоконтента в штабе телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты, займется режиссер и продюсер Сергей Кальварский, сообщает «Дождь» со ссылкой на двух его знакомых. Сам он вопрос не прокомментировал.
Режиссер знает Собчак, в частности, по программе «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь», которую они вместе вели. Сам Кальварский в начале 2000-х гг. был главным режиссером телекомпании «ВИD», затем перешел на «Первый канал», где был продюсером шоу «Минута славы». Также он некоторое время возглавлял дирекцию развлекательных программ. В 2013 г. Кальварский выпустил фильм «Заложник» о фигурантах дела «ЮКОСа».
О планах баллотироваться в президенты Собчак объявила в письме, направленном в редакцию «Ведомостей». Официальных приглашений на работу в своем штабе она пока никому не направляла. По данным «Дождя», главой штаба или его политтехнологом может стать Алексей Ситников, который консультировал экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Также принять участие в кампании в качестве ответственного за мобилизацию и работу молодежью, может консультант Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. Он подтвердил свое намерение.
Ранее телеканал сообщал, что экономическую программу Собчак напишет Владислав Иноземцев, входивший на прошлых выборах в штаб Михаила Прохорова. Сам Иноземцев информацию не прокомментировал, а представитель Собчак заявила, что называть экономиста автором ее программы нельзя, поскольку говорить о самом написании экономиечской программы «преждевременно».