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Минобороны обвинило Reuters в искажении слов вдовы майора Бордова о компенсациях

Минобороны России вовремя и полностью выплатило вдове майора Сергея Бордова, погибшего в Сирии, все причитающиеся ей компенсации и единовременное пособие. Как передает ТАСС, так пресс-служба министерства прокомментировала публикации СМИ о том, что вдова считает, что ей недоплатили, и добивается всего, что ей, по ее мнению, положено от государства. «Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», - заверила пресс-служба Минобороны. Публикацию Reuters там назвали сознательной манипуляцией британских журналистов, преследовавших клеветническую цель.

Виталина Бордова в интервью Reuters заявила, что с 18 апреля, когда погиб ее муж, она добивается от Минобороны полной выплаты компенсацией, которые ей положены как вдове офицера. Агентство отмечало, что она стала первой из вдов россиян, погибших в Сирии, кто публично пожаловался на то, как с ней поступили. Она утверждала, что получила около 1 млн руб. от министерства, это одна пятая часть того, что получили другие близкие родственники майора - его мать и дети от первого брака. Также она пожаловалась, что ей отказали в помощи в улучшении жилищных условий, так как она официально зарегистрирована в квартире своего первого мужа и владеет в ней долей.

Бордова затем подтвердила РБК, что ей отказали в праве на квартиру, которую ее муж получил бы за выслугу свыше 20 лет, что ей сообщили, что она не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия. В целом семья погибшего получила всего 5 млн руб., в том числе 3 млн руб. страховой компенсации и единовременную выплату в 2 млн руб.

Минобороны проверило информацию СМИ и опровергло утверждение Reuters о том, что вдова получила якобы, цитируем, всего «одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа …». В тексте Reuters говорилось, что после смерти майора его вдова «получила около $17 000 - одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа - детьми от предыдущего брака и матерью».

Разбирательство подтвердило факт «передергивания и клеветнического искажения британским агентством Reuters» слов вдовы Бордова, заявили в министерстве. Там напомнили, что уже не раз отмечали «попытки британского агентства любыми, в том числе сами нечистоплотными способами, дискредитировать российскую операцию по уничтожению международных террористических группировок в Сирии». «Поэтому "оперативность" отдельных российских СМИ, слепо цитирующих любые домыслы Reuters, густо разбавленные антироссийской пропагандой, без должной проверки и уточнения, вызывает лишь осуждение», - заявило Минобороны.