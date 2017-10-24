Украина может экстрадировать Сакаашвили после отказа в статусе беженца

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 октября 2017 года

Политика

НАТО планирует создать два новых командования, чтобы улучшить логистику и защитить цепочки поставок на фоне ухудшения отношений с Россией читать на WSJ.com

Съезд Коммунистической партии КНР подтвердил статус Си Цзиньпина как самого влиятельного лидера страны со времен Мао Цзэдуна. Си удостоился того, чтобы названная в его честь идеология была упомянута в уставе партии читать на WSJ.com читать на FT.com

Ван Цишань, возглавляющий антикоррупционную кампанию Пекина, не вошел в новый состав ЦК Коммунистической партии КНР. Он уже достиг пенсионного возраста, и ему придется оставить свой пост читать на FT.com

Правительство Испании готовится взять управление Каталонией под свой контроль, но неясно, станет ли подчиняться ему полиция региона читать на WSJ.com

Экономика

Руководители ведущих центробанков на конференции в Вашингтоне в выходные дали понять, что медленная инфляция в развитых странах может заставить их продлить мягкую денежную политику читать на WSJ.com

ЕЦБ было непросто начать программу денежного стимулирования, но еще сложнее может оказаться ее свернуть. Если он поспешит, то рискует напугать участников рынков и помешать восстановлению экономики, если будет медлить – оставит инвесторов в замешательстве читать на WSJ.com

Белоруссия пытается найти баланс между тем, чтобы усилить экономические связи с ЕС и Китаем и не ухудшить отношения с Москвой читать на FT.com

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) может стать одним из крупнейших инвесторов в мире и играет центральную роль в попытках страны уменьшить зависимость от нефти. Однако PIF не может определить собственный размер, и он сделал неудачные инвестиции в Uber и другие компании читать на WSJ.com

Индустрия

Акции General Electric в понедельник подешевели более чем на 6% из-за беспокойства инвесторов, что конгломерат будет вынужден сократить дивиденды читать на WSJ.com

Новым гендиректором Arconic назначен бывший топ-менеджер General Electric Чип Блэнкеншип. Ее предыдущим руководителем был Клаус Кляйнфельд, который весной лишился работы из-за злобного письма инвестору-активисту читать на WSJ.com читать на FT.com

На фоне распространения электромобилей их производители пытаются обеспечить себе поставки лития, кобальта и никеля, которые необходимы для аккумуляторов читать на FT.com

Цена палладия достигла $1000 впервые с 2001 г. Она выросла на 39% с начала года из-за ожиданий инвесторов, что спрос на автомобили увеличится на фоне восстановления мировой экономики читать на WSJ.com

Автомобили

Планы Tesla построить завод в зоне свободной торговли в Китае предполагают, что она надеется на сильный рост продаж в стране. Но добиться этого будет трудно, если Tesla не сможет предложить потребителям доступные цены читать на WSJ.com

Toyota и Honda делают ставку на автомобили с водородными топливными элементами, несмотря на то что эта технология сложнее и дороже аккумуляторов для электромобилей читать на FT.com

Китайская Tmall объявила в этом году, что планирует продавать автомобили с помощью специальных вендинговых аппаратов. Она делает ставку на то, что китайские потребители хотят приобретать автомобили онлайн читать на FT.com

Энергоресурсы

Трейдеры открывают гораздо больше позиций на рост стоимости нефти Brent, чем на WTI. Этому способствуют рост добычи в США и геополитические риски на Ближнем Востоке читать на FT.com

Финансы

Commerzbank нанял советников, чтобы рассмотреть возможные предложения о своем поглощении. Интерес к нему проявляют европейские конкуренты, включая BNP Paribas читать на FT.com

UniCredit случайно опубликовал отчет за III квартал на две недели раньше запланированного срока читать на FT.com

Бывший топ-менеджер HSBC Марк Джонсон признан виновным в мошенничестве на валютном рынке, за которое ему грозит до 20 лет тюрьмы. Джонсон использовал конфиденциальную информацию о сделке размером $3,5 млрд, чтобы незаконно заработать несколько миллионов читать на WSJ.com читать на FT.com

Размер активов под управлением Two Sigma быстро увеличился в последние годы и превысил $50 млрд. Это делает его одним из крупнейших фондов, использующих количественные методы инвестирования читать на FT.com

Технологии

Рост ликвидности криптовалют позволит преступникам вымогать с их помощью более крупные суммы, предупреждают эксперты по кибербезопасности читать на FT.com

Cisco приобретет за $1,73 млрд компанию BroadSoft. Она уделяет все больше внимания облачным технологиям читать на WSJ.com

Интервью

Amazon доминирует на рынке умных спикеров, оснащенных искусственным интеллектом. Но люди часто задают этим устройствам очень личные вопросы, например, когда испытывают депрессию. Отвечать на них нужно очень осторожно. Вице-президенты Amazon Тони Рид и Рохит Прасад рассказали, как компания пытается решить эту проблему читать на WSJ.com

Медиабизнес

RT, которую американские спецслужбы называют главным инструментом пропаганды Кремля, процветает на платформах YouTube, Facebook и Twitter. Это происходит на фоне того, что США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы читать на WSJ.com

Netflix привлекла $1,6 млрд путем эмиссии облигаций. Она инвестирует эти деньги в создание оригинальных фильмов и телешоу читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon получила 238 предложений от различных городов и регионов, желающих принять у себя вторую штаб-квартиру компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Фармацевтические компании нашли новый способ увеличить выручку. Они брендируют дженерики, делая их более привлекательными для потребителей. Это особенно хорошо работает на развивающихся рынках, в том числе в России читать на WSJ.com

Novartis отчиталась о росте продаж в III квартале и отложила возможное отделение бизнеса по уходу за зрением до 2019 г. читать на WSJ.com

Небольшие американские фермеры становятся неконкурентоспособными на фоне низких цен на сырье в последние годы, и их поглощают более крупные фермерские хозяйства. Это меняет сельскохозяйственный сектор США читать на WSJ.com

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