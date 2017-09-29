Путешествие Михаила Саакашвили по Украине

Yuri DYACHYSHYN / AFP

После прорыва границы и возвращения на Украину политик начал тур по городам страны. «Если мы пошевелим рукой и в Украине, и в Грузии, мы победим олигархов», - сказал Саакашвили, находящийся тогда во Львове, в интервью телекомпании «Рустави 2». Он указал на двух «олигархов» - президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, пишет «Интерфакс»

4/6