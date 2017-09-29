Путешествие Михаила Саакашвили по Украине
Соратники и противники политика ждут его в субботу в Одессе
10 сентября бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства указом президента Петра Порошенко, пересек границу Украины. Польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили о «проблемах» на украинской стороне. Саакашвили пытался въехать на Украину на автобусе, но украинские пограничники и сотрудники СБУ заблокировали пункт пропуска «Шегини», встав живой цепью
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Сторонники Саакашвили собрались у пропускного пункта «Шегини» и прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов национальной полиции и пять сотрудников госпогранслужбы получили телесные повреждения. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы и сопротивления сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей
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12 сентября сотрудники госпогранслужбы вручили Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его, но вместе с адвокатами внес в него свои замечания и возражения. Через 10 дней Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы. По решению суда политик должен заплатить штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов – 3400 гривен ($130)
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После прорыва границы и возвращения на Украину политик начал тур по городам страны. «Если мы пошевелим рукой и в Украине, и в Грузии, мы победим олигархов», - сказал Саакашвили, находящийся тогда во Львове, в интервью телекомпании «Рустави 2». Он указал на двух «олигархов» - президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, пишет «Интерфакс»
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19 сентября политик прибыл в Киев, чтобы передать требования о предоставлении ему всех документов, на основании которых он был лишен гражданства Украины. В этот день он заявил журналистам, что обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине
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В субботу, 30 сентября, политик намерен приехать в Одессу. Его встреча с одесситами запланирована на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье. На 17 октября команда политика запланировала мирную акцию в Киеве, на которой будут выдвинуты требования создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового избирательного законодательства
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