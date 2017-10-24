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Родственник Грица рассказал о его попытках встретиться с Фельгенгауэр перед нападением

Алексей Гейлер - дальний родственник 48-летнего Бориса Грица, напавшего на заместителя главного редактора, ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, - дал интервью ВВС. Он рассказал о том, что за несколько дней до случившегося Гриц пытался узнать домашний адрес журналистки. По словам Гейлера, в Москве у Грица один родственник - он. «У него вообще в жизни есть только я и мама в Израиле», - отметил мужчина.

Гейлер рассказал, что Гриц за пять дней до случившегося попросил его о встрече. «Мы договорились встретиться у метро «1905 года». Мы там встретились. Он меня попросил: давай оставим наши телефоны в машине, выйдем поговорим», - рассказал он. По его словам, ему стало любопытно, о чем хочет с ним поговорить Гриц. «Тут началась клиника. Он мне в красках описывал то же, что сказал на допросе», - сказал он. Гриц говорил ему, что он не знаком с ней лично. «Нет, это все на уровне телепатии, мне мама в детстве открыла портал телепатический, и с тех пор очень к этому восприимчив», - пояснял ему Гриц. Напавший на журналистку считал, что Фельгенгауэр обладает телепатическими сверхспособностями, проникает в его душу и сознание.

Гриц говорил, что пытался связаться с ней через Facebook, жаловался, что она его игнорирует. «Мол, как только он едет в ту сторону, где она находится, она телепатически чувствует его приближение и уезжает в другую сторону. Ее тут же встречают родственники и куда-то увозят от меня. Я говорю: «А зачем тебе ее адрес?» Он говорит: «Просто хочу с ней встретиться и поговорить», - пересказал разговор Гейлер.