Политика

Новости

Небензя назвал голосование совбеза ООН по Сирии срежиссированным спектаклем‍

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что совбез ООН должен узнать больше информации о методах работы миссии ООН и ОЗХО, расследующей химатаки в Сирии, до процедуры продления мандата данного механизма.

По его словам, необходимо изучить соответствущий доклад миссии. «Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы», — пояснил он. Во время выступления на заседании совбеза ООН Небензя сказал, что «в противоположность тому, что утверждает посол Хейли», Россия не была ознакомлена с содержанием доклада миссии.

«После доклада, если им (России — ред.) не понравится доклад, они (Россия — ред.) могут решить наложить вето на продление мандата из-за того, что в докладе», — говорил британский дипломат, отмечая, что «никто из нас не знает содержания доклада».

24 октября Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.