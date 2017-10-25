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Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о Крыме

Ведомости
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Ведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» напомнил Ксении Собчак слова ее отца Анатолия Собчака о Крыме.

Он привел запись с выступлением Собчака, который говорит, что Севастополь всегда был военно-морской базой российского флота. В приведенной записи Анатолий Собчак отмечает, что есть много прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого, «даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины», передает «РИА Новости».

Во вторник Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, заявила, что с точки зрения международного права Крым украинский. Она добавила, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 г. Позже она подчеркнула, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится о призывах к отделению или нарушению территориальной целостности, но нет ни слова о констатации факта и о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Политика
Новости

Песков адресовал Дворковичу вопрос о дефиците хлеба в Петербурге

ТАСС
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В Кремле видели сообщения СМИ о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге, однако эта тема находится в компетенции правительства, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения в СМИ об этом, но не обладаем подробной информацией на этот счет», - сказал Песков. Он адресовал вопрос журналистов вице-премьеру Аркадию Дворковичу который помимо прочего, курирует пищевую промышленность и железнодорожный транспорт.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил Дворковичу письмо о том, что на российском рынке не хватает зерновозов для внутренних перевозок. В связи с экспортной активностью регионов вагоны для поставок зерна внутри страны могут быть предоставлены не ранее ноября 2017 г., следует из документа, что может привести в том числе к остановке перерабатывающих предприятий, поскольку сырье поступает не вовремя.

Сегодня председатель комитета Петербурга по промполитике и инновациям Максим Мейксин сообщил, что дефицита зерна в Петербурге нет, но отмечается неритмичность поставок. По его словам, ситуация под контролем.

Россия в 2017 г. соберет рекордный за всю историю урожай зерна свыше 130 млн т. Экспорт планируется в объеме 45 млн т. Представитель Дворковича сообщил «Ведомостям», что вопрос прорабатывается в Минтрансе. Во избежание дефицита вагонов министерство, по словам его представителя, в ближайшее время направит в правительство свои предложения.

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Недвижимость
Новости

«Фонтанка» сообщила о самых масштабных обысках года в Петербурге

Ведомости
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В Петербурге 25 октября по 35 адресам начались обыски по делу об ущербе на 4 млрд руб. «Фонтанка.ру» назвала это самой масштабной серией обысков за год. В следственных действиях, которые проходят в офисах и жилых квартирах, участвуют около полутора сотен оперативников экономической полиции, регионального УФСБ, следователей. Помогает им СОБР Росгвардии. Издание сообщает о задержании двух десятков фигурантов.

Обыски «Фонтанка» связывает с ранее возбужденным трем уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, расследуемые хищения совершались на протяжении четырех лет. В схеме участвовали некоторые саморегулируемые строительные организации (СРО). СРО объединяет предпринимателей из одной отрасли или схожих отраслей для решения проблем стандартов качества, ведения бизнеса, обсуждения законопроектов.

Обыски прошли в офисах СРО «Стандарт изыскания», СРО «Строительный ресурс», СРО «Стандарт проект», пишет издание. Также следственные действия прошли в отделении «Банка Открытия» по адресу Невский проспект, 26, и Росдорбанка на улице Мичуринской. В банках следователей интересовали документы по сделкам нескольких конкретных организаций, заподозренных в хищениях, к самим кредитным организациям вопросов нет.

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Политика
Новости

Кремль считает неправильным по сути и по форме заявление Собчак о Крыме

Ведомости
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Кремль считает «неправильным по сути и по форме» заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма, передает ТАСС.

С точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что территориальная и суверенная принадлежности Крыма не подлежат обсуждению.

На вопрос о привлечении Собчак к уголовной ответственности за заявление Песков ответил, что решение этого вопроса - не прерогатива администрации президента или Кремля.

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во вторник заявила, что с точки зрения международного права Крым украинский. Она считает, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Экономика
Новости

Долги Белоруссии перед Россией оценены в $6,5 млрд

Прайм
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Долги Белоруссии по госкредитам, предоставленным Россией, на начало октября составляли $6,5 млрд. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на справки, подготовленные к заседанию Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. В документе уточняется, что на 2 октября долг Минска составлял $6,2 млрд и 59,9 млрд руб. Просроченных обязательств у Минска нет.

Сейчас действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений - более $15 млрд, цитирует «Прайм».

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Политика
Новости

Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Керченского моста

ТАСС
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Росгвардия сформирует новое соединение для выполнения задач по охране Керченского моста, передает ТАСС. Это будет морская бригада, заявил в Совете Федерации директор спецслужбы Виктор Золотов. Бригада войдет в состав вновь создаваемого Южного округа.

Протяженность моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с материковой частью России, составит 19 км. Он строится за счет федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Работы начались в феврале 2016 г. Проект оценивается в 228 млрд руб., строительство на середину осени было профинансировано на 75% от госконтракта - почти на 167 млрд руб. Автомобили по мосту планируется запустить в декабре 2018 г., поезда - годом позже.

Мост построен больше чем на 50%, заявил 25 октября замруководителя Росавтодора Игорь Астахов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Власти Петербурга опровергли дефицит зерна в городе

ТАСС/Ведомости
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Дефицита зерна в Санкт-Петербурге нет, но из-за нехватки вагонов отмечается неритмичность поставок, заявил ТАСС председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо (есть в распоряжении «Ведомостей») о том, что на российском рынке не хватает зерновозов для внутренних перевозок. В связи с экспортной активностью регионов вагоны для поставок зерна внутри страны могут быть предоставлены не ранее ноября 2017 г., следует из документа, что может привести в том числе к остановке перерабатывающих предприятий, поскольку сырье поступает не вовремя.

По словам Мейксина, дефицита зерна в Петербурге нет, власти города не видят проблем в ближайшем будущем, но решили заранее обратить «внимание правительства на сложившуюся ситуацию». У мукомольных предприятий Петербурга есть запас зерна на две-три недели, добавил он. Также в продовольственном фонде города сформирован постоянный резерв, и существует запас Росрезерва.

РЖД принимает меры, чтобы вывезти весь объем предъявляемого к перевозке груза, сообщил представитель компании. «Погрузка зерна и продуктов перемола из Санкт-Петербурга в сентябре 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,6%, с начала года рост погрузки составляет почти 46%, - сообщили в компании. - При этом необходимо отметить, что право распоряжения грузовыми вагонами, их подачи под погрузку тех или иных грузов и определения арендных ставок принадлежит их собственникам или операторам».

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Недвижимость
Новости

85% федеральных дорог планируется привести в нормальное состояние в 2018 году

ТАСС/Ведомости
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Около 85% федеральных дорог должны отвечать нормативным требованиям к концу 2018 г. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Казань заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ Игорь Астахов.

«К концу 2017 г., по нашим прогнозам, это будет почти 80%, то есть остается 5% на следующий год», - сказал он.

По словам заместителя главы Росавтодора, в первую очередь в нормативное состояние приводят наиболее загруженные трассы.

Для приведения дорог в нормативное состояние в России с 2017 г. реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В результате в 2025 г. места концентрации ДТП должны снизиться на 85% к уровню 2016 г. В России в проекте участвуют 38 городских агломераций.

Политика
Новости

Журналисты Плющев и Кашин подали в суд на ФСБ из-за Telegram

Ведомости
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Журналисты Александр Плющев («Эхо Москвы») и Олег Кашин решили судиться с ФСБ из-за требования спецслужбы к Telegram предоставить ключи шифрования переписки пользователей. «Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации», - написал Плющев в своем Telegram-канале. Интересы истцов представляют адвокаты «Агоры».

Административные иски журналистов поданы в Мещанский суд Москвы, сказал ТАСС их адвокат Павел Чиков. В иске оспаривается законность требования спецслужбы. Дата рассмотрения исков еще не назначена.

По оценке Плющева, полномочия спецслужб и так достаточно велики и «сильные, толковые спецслужбы могут эффективно обеспечивать безопасность, не нарушая основных прав граждан». Он не против работы спецслужб по обеспечению безопасности граждан и государств и понимает их стремление расширить контроль на всеми сферами. При этом журналист хочет, чтобы сервис Telegram «оставался таким же удобным и конфиденциальным средством общения и распространения информации».

Кашин считает, что требование ФСБ затрагивает право журналистов на конфиденциальное общение с источниками информации. Он напомнил, что давно живет и работает вне России, общается с источниками и ньюсмейкерами через мессенджеры. Именно в Telegram Кашин обсуждает «практически все», что его интересует и о чем он пишет «с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками». «Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний, и сейчас Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества, а если совсем утилитарно - то и технологий, экономики, то есть даже если подойти к вопросу совсем с другой стороны, все равно окажется, что нарушены наши права, - написал Кашин в Facebook. - Я полагаю, что наши права нуждаются в защите». Он отметил, что они с Плющевым ведут популярные Telegram-каналы и защищают это «новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом».

Ранее в октябре Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Основатель сервиса Павел Дуров у себя на странице «В контакте» отметил, что требования ФСБ нереализуемы технически и, кроме того, противоречат 23-й статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». Он заявил, что будет судиться и что представлять интересы мессенджера также будет «Агора».

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Недвижимость
Новости

Власти заявили о невозможности застройки московского ипподрома жильем

Ведомости
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Массовая застройка на территории Центрального московского ипподрома невозможна, сообщил «РИА недвижимость» руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Московский ипподром — это объект культурного наследия федерального значения. Территория вокруг ипподрома находится в охранной зоне. Масштабная застройка в границах этой территории невозможна», — сказал Емельянов.

Ранее в Москве разгорелся скандал вокруг реконструкции ипподрома. Причиной стал макет, появившийся на сайте архитектурного агентства Master’s plan. Из него следует, что от ипподрома должен остаться только беговой круг и главные здания. А на месте зеленой зоны, где сейчас конюшни, появится элитное жилье. Заказчиком назван был сам Московский ипподром. Сейчас эти данные с сайта Master’s plan удалены.

Публикация данных вызвала резкий протест жителей района «Беговой», выступивших против реконструкции старинных сооружений. Советник гендиректора по финансово-экономическим вопросам компании «Российские ипподромы» Василий Дудкин в интервью радио «Business FM» рассказал, что не знал, кто заказал проект реконструкции. «Такая массовая застройка для нас — новость», - сказал Дудкин.

Недвижимость
Новости

Участки после сноса домов по реновации могут продать девелоперам

Ведомости
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Первые участки, которые могут освободиться после сноса пятиэтажек при реализации программы реновации жилья в Москве, не востребованные городом, выставят на торги для девелоперов, рассказал руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

По словам чиновника, это может произойти не ранее, чем через 5-6 лет после старта программы реновации.

Хуснуллин также отметил, что в рамках реновации планируется построить около 30 млн кв. м жилья, передает агентство «Москва». «Реновация затронет под снос порядка 16,4 млн кв. м, но новых мы построим, я думаю, примерно, в два раза больше», - сказал Хуснуллин.

«Окончательная цифра по объёмам строительства будет понятна после утверждения проектов планировок. Сейчас в работе у нас 150 проектов планировок», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее власти Москвы не исключали, что в случае нехватки участков для реализации программы реновации город будет выкупать их у девелоперов.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

Недвижимость
Новости

Площадь всей недвижимости в Москве выросла на 13% за семь лет

Ведомости
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В период с 2011 г. по 2017 г. в Москве построено и введено в эксплуатацию 3733 объекта недвижимости общей площадью 58,3 млн кв. м. Таким образом, площадь всей недвижимости в столице выросла на 13%. Такие данные приводятся в отчете о деятельности правительства Москвы.

Согласно отчету, больше всего за 7 лет в столице было построено жилья - 2,2 млн кв. м (1875 домов). За ним с большим отрывом следует коммерческая недвижимость. По подсчетам мэрии, в Москве за отчетный период появилось 334 объекта торговли и услуг (4,4 млн кв. м) и 72 многофункциональных центра (МФК), строящихся в основном в рамках комплексного освоения территорий (промзон). Общая площадь введенных МФК составила 4,3 млн кв. м. Число административно-деловых объектов (офисов) выросло на 3,2 млн кв. м (207 комплексов).

Гаражей в Москве за 7 лет построено примерно столько же, сколько и магазинов: 4,2 млн кв. м. А вот гостиниц за этот период стало больше на 46 объектов (1,7 млн кв. м).

Также в столице было введено 294 школы и детских сада (1,6 млн кв. м), построено 65 (1,2 млн кв. м) больниц и поликлиник.

Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин отметил, что вся построенная с 2011 г. недвижимость в столице оказалась востребованной, передает агентство РИАМО.

Бизнес
Новости

Reuters сообщил о рекордной инвестпрограмме РЖД на 2018 год

Ведомости
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РЖД планирует увеличить инвестпрограмму в 2018 г. до рекордных 579,4 млрд руб., сообщает Reuters со ссылкой на пояснительную записку к проекту документа. В 2017 г. инвестиции компании планировались на уровне 510 млрд руб. Представитель РЖД прокомментировать эти цифры отказался.

118,9 млрд руб. компания планирует вложить в модернизацию БАМа и Транссиба, еще 108,7 млрд руб. - в «снятие инфраструктурных ограничений», 100,8 млрд руб. - в обновление подвижного состава, а также инвестиции планируются в расширение подходов к портам и развитие Московского транспортного узла.

Из федерального бюджета РЖД потребуется 81,4 млрд руб., часть этих средств планируется обеспечить деньгами бюджета Москвы, следует из документа.

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) РЖД в следующем году планирует через выпуск привилегированных акций получить 44,2 млрд руб. на модернизацию БАМа и Транссиба.

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