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Следствие рассматривает две основные версии нападения на Фельгенгауэр

Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», - пояснил юрист, не раскрывая детали.

По его словам, в скором времени Фельгенгауэр вручат постановление об официальном признании ее потерпевшей стороной. На данный момент следователи допрашивают сотрудников радиостанции, которые в момент нападения были в здании.

23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Бриц, имеющий двойное гражданство - России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

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