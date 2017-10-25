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ТАСС: дело о смерти Марьянова отдадут следователям по особо важным делам

Расследованием уголовного дела, возбужденного после смерти артиста Дмитрия Марьянова, будут заниматься следователи по особо важным делам управления Следственного комитета Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело по факту смерти Марьянова передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Московской области», - уточнил он.

Ранее стало известно, что СКР изучает две основные версии смерти Марьянова - несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание медицинских услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Марьянов 15 октября умер в возрасте 47 лет. На момент смерти он находился в Лобне. Актера после потери сознания пытались отвезти в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Памяти актера Дмитрия Марьянова