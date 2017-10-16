Памяти актера Дмитрия Марьянова

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На 48-м году жизни умер актер театра и кино Дмитрий Марьянов. «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни», – заявила его представитель Алевтина Кунгурова

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