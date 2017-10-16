Памяти актера Дмитрия Марьянова
Актер театра и кино скончался на 48-м году жизни
На 48-м году жизни умер актер театра и кино Дмитрий Марьянов. «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни», – заявила его представитель Алевтина Кунгурова
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Марьянов сыграл в таких фильмах, как «Одержимый», «Охота на гения», «Как выйти замуж на миллионера», «Взрослая дочь, или Тест на…», «Графиня де Монсоро» и других. На фото с супругой Ксенией и дочерью Анфисой, 2016 г.
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Актер сотрудничал с «Квартетом И» и снялся в фильме «День радио». На фото Ростислав Хаит, Леонид Барац и Дмитрий Марьянов (слева направо) принимают участие в юбилейном концерте театра «Квартет И» «День радио – 10 лет»
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Фигуристка Ирина Лобачева и актер Дмитрий Марьянов во время выступления на гала-концерте российского шоу «Ледниковый период»
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В 15-летнем возрасте Марьянов снялся в школьной драме режиссера Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна»
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Дмитрий Марьянов (слева) на съемочной площадке телевизионного художественного фильма Усмана Сапарова «Телохранительница»
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Марьянов на спектакле «Ladies night. Только для женщин» в Театре Моссовета. Также актер играл в Ленкоме
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Марьянов на ежегодной благотворительной акции «Стань Первым!», 2017 г.
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