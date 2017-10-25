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Собчак рассказала о решающем разговоре с Малашенко перед пресс-конференцией

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как ей пришла в голову мысль позвать в избирательный штаб сооснователя НТВ Игоря Малашенко. По ее словам, к такому решению ее подтолкнул пост в соцсетях журналистки Божены Рынски, являющейся гражданской женой Малашенко.

После того как Собчак объявила о своем желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., Рынска разместила несколько постов в соцсетях с критикой действий Собчак. Она также прокомментировала решение Малашенко возглавить штаб Собчак, отметив, что шокирована.

«Я посмотрела и подумала: Игорь Малашенко, это же прекрасная кандидатура на начальника штаба, – а я как раз искала последнего человека, которого у меня не было в команде... прекрасный кандидат – выборы Ельцина, первая настоящая независимая НТВ, замечательная кандидатура», – прокомментировала собственное решение Собчак в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По ее словам, она сама думала возглавить штаб, но потом изменила решение.

Телеведущая поблагодарила Рынску. «Она мне в каком-то смысле подсказала правильную кандидатуру на этот пост», — сказала Собчак, добавив, что уже утром следующего дня встретилась с Малашенко. До этого момента телеведущая не обсуждала с ним возможность стать главой ее предвыборного штаба.

Собчак рассказала, что встреча с Малашенко происходила в семь часов утра. Около двух часов она рассказывала ему о своих планах. «Он согласился, мы ударили по рукам и сразу из этого кафе поехали на пресс-конференцию», – сказала она. По ее словам, Малашенко – талантливый, креативный человек. Собчак также выразила надежду, что личная жизнь Рынски не коснется ее предвыборного штаба. «Божена – девушка эмоциональная, поэтому ей простительны такие высказывания», – заключила Собчак.

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