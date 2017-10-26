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Бразильский парламент отказался от расследования в отношении президента

Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции, сообщает Associated Press. Для снятия обвинений необходимо было набрать хотя бы одну треть – 171 голос из 513, в итоге в поддержку Тремера высказался 251 депутат, за продолжение расследования голосовали 233 парламентария.

Без санкции парламента Федеральный верховный суд не может инициировать предъявление обвинений президенту.

«Это обвинение является хрупким, неумелым и оно еще хуже, чем первое», - заявил депутат Селсо Руссоманно, голосовавший в поддержку Темера. В августе парламентарии уже выносили на голосование аналогичный вопрос. Тогда президент обвинялся во взяточничестве. Летом его поддержали 263 депутата, против высказались 227.

Накануне голосования 77-летний Темер был госпитализирован с урологическим заболеванием, но к вечеру выписан из больницы.