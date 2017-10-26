Die Welt сообщила о планах НАТО уличить Россию в обмане в связи с учениями «Запад-2017»
Анализ спутниковых данных показал, что в российско-белорусских военных учениях «Запад-2017» участвовали десятки тысяч солдат, а не 12 700, как утверждала Россия. Как пишет Die Welt со ссылкой на источники, к такому выводу пришли эксперты НАТО. Альянс намерен обвинить Россию в сознательном занижении численности участников маневров. 26 октября этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО - Россия в Брюсселе, передает Deutsche Welle. «Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении», - пообещали источники Die Welt в НАТО.
Еще в июле генсек альянса Йенс Столтенберг, ссылаясь на предыдущий опыт, отмечал, что Россия может занижать численность участников военных учений.
Для маневров с войсковыми соединениями, превышающими 13 000 участников, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они на маневрах не присутствовали.
К маневрам в приграничных Псковской, Ленинградской и Калининградской областях и на территории Белоруссии были привлечены, по официальным данным, 12 700 военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, порядка 250 танков, до 200 орудий и минометов и 10 кораблей. Учения прошли с 14 по 20 сентября. Замминистра обороны России Александр Фомин говорил ранее DW, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на «отработку соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом».
Несмотря на официальные заверения Москвы о сугубо оборонительном характере маневров, они вызвали нервозность в НАТО и соседних с Россией и Белоруссией Польше, Украине и странах Балтии. В частности, на Западе высказывались опасения, что после учений российские войска останутся в Белоруссии.