Как Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения «Запад-2017»
Маневры вызвали беспокойство в Восточной Европе и НАТО
В России и Белоруссии проходят совместные стратегические учения «Запад-2017»
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Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, учения проходят на шести полигонах в Белоруссии и трех в России
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В ведомстве подчеркнули, что учение «является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран»
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В Минобороны сообщили, что в учениях принимают участие до 12 700 военнослужащих (от России — около 5500 человек)
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Также в учениях задействовано до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей
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Учения «Запад-2017» продлятся до 20 сентября
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Маневры вызвали острую реакцию у ряда восточноевропейских политиков и представителей НАТО
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Некоторые западные политики и эксперты говорят, что заявленные цифры занижены, не включают в себя численность сил, задействованных параллельно в других учениях и тренировках
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