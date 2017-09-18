Безопасность и право

Как Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения «Запад-2017»

Маневры вызвали беспокойство в Восточной Европе и НАТО
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото