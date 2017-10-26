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Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали за употребление наркотиков

Тверской суд Москвы сегодня оштрафовал на 4000 руб. бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова за употребление наркотиков, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Суд признал его виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача) и назначил штраф в размере 4000 руб.», - сказала она. Дело по статье «Хулиганство» за стрельбу в отеле в суд не поступало, добавила Дзюрко.

О том, что дело Джабраилова расследовано и направлено в Тверской суд, сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. Там сказали, что в суд направлено дело мужчины, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы. «В ходе расследования обвиняемый признал свою вину», - заявил представитель главка. То, что речь идет о деле Джабраилова, уточнил источник агентства.

Джабраилова задержали 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Сообщалось, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента он был отпущен под подписку о невыезде. Психиатрическая экспертиза в октябре признала экс-сенатора вменяемым.

В интервью РБК Джабраилов объяснял свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

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